金拐排列三第17133期預測：二碼組合07 和尾首選3北京新浪網 (2017-05-20 10:13)
上期第132期開獎：30588
第133期分析
【形態】
①大小分析; 形態為2小1大.本期重點關注2小1大。
②奇偶分析：形態為1偶2奇，本期偶數出號，重點關注碼0出號，
判斷主要形態為：重點2偶1奇。
③012路分析：為0路出2個，1路出0個，2路出1個；本期看好0球出號，關注0碼，
綜合分析看好; 001 011路組合出號。
④質合分析：形態為2質1合，本期判斷，看好合數出號，重點關注0配7出號，
關注1質2合，
1.膽碼 0
2.分解式0358---124679
3.二碼組合07
4.跨度看好67----7
5.和尾看好13----3
6.條件--**0
【號碼推薦】
1.直選複式
百位146
十位237
個位014
2.五碼複式(含組三)01467
3.膽0——拖碼1467
（彩票寶）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美麗焦點 吸濕排汗衣．吸濕排汗衣 長袖．SAMLIX 山力士 排汗衣．排汗衣 odlo．運動排汗衣．美津濃 排汗衣．長毛象 排汗衣．銀離子 長袖 排汗衣．始祖鳥 排汗衣．負離子健康排汗衣．排汗衣 台塑．ArcTeryx 排汗衣．兒童 排汗衣．Namelessage 排汗衣．Odlo 銀離子 排汗衣．機能型 抗菌 排汗衣．排汗衣．ATUNAS 排汗衣．odlo 排汗衣．保暖 排汗衣．排汗衣 台灣製造．吸濕排汗衣．長袖排汗衣．負離子健康排汗衣 xl．MIZUNO 排汗衣．長袖 吸濕排汗衣．LAFIT 排汗衣．FIT 排汗衣．nike 排汗衣．LAFIT 輕盈排汗衣
- 【神回饋送DC扇★Panasonic國際】476L變頻雙門冰箱(NR-B485H
- 時尚屋 尼克絲北原橡木5尺餐櫃下座 寬150x深45x高81cm
- SENNHEISER PXC-250 高傳真耳機
- Michael Kors 時尚智慧型手錶-MKT5011/45mm
- BCBGeneration 耀眼時尚 金屬楦頭麂皮紋路平底鞋-豹紋
- 【Poise】K歌 劇院環繞兩用 書架型喇叭(PS-65)
- 【Opure 臻淨】T1-2011A UV紫外線殺菌淨水器
- PENTAX SD 10x42 WP 雙筒望遠鏡(公司貨)
- TISSOT PR100 經典瑞士石英鈦金屬女錶(T0493104406700)-鐵
- TAS 兔毛鞋口麂皮厚底休閒短靴-溫暖黑
最佳陣32年最大尷尬 時代不同了or時代不行了?【北京新浪網】
超新星為何憤怒無緣最佳陣 他恐遭濃眉式悲劇【北京新浪網】
沒理由不學著做！不需要餓肚子的方式就能瘦下來【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
白領女青年中大樂透1545萬 怕丟全勤獎趕回上班【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》