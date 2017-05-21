西甲提醒：奧薩蘇聯賽防守最差 頭號射手本輪停賽北京新浪網 (2017-05-20 10:13)
[西甲]足球預測分析：塞維利亞vs奧薩蘇納
開賽時間：2017-05-21 03:00
傷停報告：
塞維利亞
傷停：特雷穆利納（後衛）、帕雷哈（後衛）
禁賽：梅爾卡多（後衛）
出戰成疑：文森特-伊沃拉（中場）、拉米（後衛）
奧薩蘇納
傷停：迪加爾（中場)、塔諾（後衛）、M-弗拉尼奧（後衛）、梅里達（中場））
禁賽：塞爾希奧-萊昂（前鋒）
出戰成疑：D-加西亞（後衛）、富斯托（中場）、奎瓦斯（中場)
獵球者分析：
塞維利亞
？ 塞維利亞上一輪聯賽作客1-4不敵皇馬，連續3輪聯賽不勝，表現有所下滑。幸好，上輪爭四對手比利亞雷亞爾與拉科魯尼亞戰平，因此塞維利亞提前鎖定歐冠席位。
？ 本場比賽是2016/17賽季西甲謝幕戰，同時也是塞維利亞今季最後一場主場比賽，球隊肯定希望取得一場勝仗報答主場球迷，是役戰意高昂。
？ 特別是今戰面對的還是魚腩球隊奧薩蘇納。塞維利亞近3次與奧薩蘇納交手大獲全勝，而且近9次坐鎮主場交手錄得8勝1平的佳績，可見塞維利亞絕對是奧薩蘇納的剋星。
？ 另外，塞維利亞極具主場優勢，目前18輪聯賽主場僅僅輸給了勁旅巴薩。此役面對弱旅，塞維利亞全取三分應該不在話下。
奧薩蘇納
？ 在當了一個賽季的倒數第一之後，奧薩蘇納終於在上輪聯賽擊敗格拉納達，從而來到了倒數第二的位置。而且球隊還在賽季最後一個主場取得勝利報答了球迷，相信已經心滿意足。
？ 雖然本場是謝幕戰，但奧薩蘇納早已提前4輪確認降班，加上今戰面對的是西甲強隊，估計奧薩蘇納也只是例行公事，戰意不大。
？ 畢竟球隊硬實力不足與強隊對碰。今季37輪聯賽過後只贏了4場，分別是雙殺格拉納達、主場2-1雷加利斯以及客場1-0阿拉維斯。
？ 另外，奧薩蘇納今季防守端已經丟了89球，場均失2.41球是西甲防守最薄弱的隊伍，這樣的防線難以抵擋得住塞維利亞的猛攻。加上今戰隊中頭號射手塞爾希奧-萊昂因積滿黃牌數被罰禁賽，對於本來就一般的火力來說無疑是雪上加霜。
獵球者數據：
塞維利亞
？ 塞維利亞近9場對戰奧薩蘇納的各項賽事主場，其中8場均勝出。
？ 塞維利亞近12場西甲賽事主場均保持不敗。
？ 塞維利亞近4場對戰奧薩蘇納的各項賽事，每場雙方總進球數均超過2.5粒。
？ 塞維利亞近3場對戰奧薩蘇納的各項賽事，每場進球數均達到2球或以上。
奧薩蘇納
？ 奧薩蘇納近7場西甲賽事，每場雙方總進球數均超過2.5粒。
？ 奧薩蘇納近8場西甲賽事客場，其中6場每場上半時落後，最後全場比賽落敗。
？ 奧薩蘇納近9場西甲賽事客場，其中8場均告負。
？ 奧薩蘇納近3場西甲賽事客場，每場失球數均達到3球或以上。
（翻譯：獵球者-蔓）
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