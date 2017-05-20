日期:5月20日，據NBC體育報導，今年季後賽至今，克利夫蘭騎士和金州勇士均保持不敗，有人擔心這會破壞NBA的平衡。但NBA總裁亞當-蕭華不認為這是個問題，但他認為要達到「湖凱爭霸」的高度，騎士和勇士還有很長的路要走。

本季開打前，蕭華曾表示騎士和勇士分別統治東西區，對聯盟生態而言不是好事兒。而今年季後賽至今，騎士和勇士皆以4-0橫掃前2輪對手，在分區決賽中又分別以2-0領先，堪稱「東邪西毒」。

但此番蕭華卻有了不同的說法：

「我不認為這是個問題。我認為我們應該為卓越的表現鼓掌。大家已經認定了這兩隊是具備統治力和巨大優勢的球隊。但另一方面，我也看到了勇士整整40年無緣冠軍，而騎士在上賽季圓夢前，也從未獲得過冠軍。而你回頭看看這個聯盟的一些歷史悠久的球隊，凱爾特人17冠，湖人16冠。我認為他們要能被我們拿來和凱爾特人、湖人相提並論，還有很長一段路要走。」

「當然，大家都希望看到聯盟的平衡。但與此同時，如果有球隊如此出類拔萃，且打出如此高水平的比賽，我相信像我這樣的球迷，看起來也會非常過癮的。」

前2年總決賽均由騎士和勇士對壘，如果他們今年再相遇，將是NBA史上首次由2支相同的球隊第三次對戰總決賽。

目前看來，這一天不會太遠了。

（魑魅）