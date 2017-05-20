《sin七大罪》動畫第5話先行圖已公佈。有著「憂鬱之魔王」頭銜的阿斯塔洛特同時還兼任著網路偶像的工作，受到自尊心的驅使，她決定與路西法展開一場特殊的比賽。

身為「憂鬱之魔王」，阿斯特洛特（CV田所梓）一直謹小慎微地居住在地上界的角落，只有網路可以讓她打開心扉，隨後她更是成為了網路偶像。但畢竟身為魔王，阿斯塔洛特宣布要與路西法進行對決，比賽將按照雙方發佈的網路視頻點擊數為基準，數量更高的一方獲勝。

就這樣，路西法也被迫無奈在網路上直播自己唱歌的樣子，瞬間引爆強大的人氣。而在比賽過程中，身為競爭對手的阿斯塔洛特與路西法的心靈交流進一步加深，難道她也要成為墮天使的後宮？與此同時，為了讓自信心不足的阿斯塔洛特綻放出最閃耀的光輝，路西法又萌生出了一個意想不到的方法……

《sin七大罪》動畫第5話《憂鬱なる歌姫》先行圖：

《sin七大罪》改編自「Hoppy Japan」出品的《七宗罪》手辦系列，本款手辦套組以傲慢、妒忌、暴怒、懶惰、貪婪、暴食等七宗罪為特點，繪製了七位美少女魔王，將魅惑的一面呈現出來。動畫方面將由吉本KINJI擔任監督，安田祥子負責角色設計，喜多村英梨、藤田茜、櫻庭有紗等聲優加盟配音。