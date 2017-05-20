道奇隊今天將出戰馬林魚，賽前道奇球團把三壘手Justin Turner（透納）放入傷兵名單，因為他的右大腿有扭傷狀況。

Justin Turner是在前一場比賽中7局受傷，他當時嘗試要回本壘卻不慎受傷，雖然最終道奇以7:2獲勝，也讓這位主力戰將缺陣。

他接下來將進行核磁共振檢查，道奇隊也已經叫了小聯盟3A好手Brett Eibner上大聯盟。

即便Justin Turner目前打擊率3成79是大聯盟最佳，1轟17打點，但道奇隊還是無法避免增加傷兵。