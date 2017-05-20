（中央社記者張建中新竹20日電）畢業季即將來臨，新鮮人嚮往的企業台積電表示，徵才對象以設備、製程與研發工程師招募人數最多。



台積電因應營運需要，雖以設備、製程與研發工程師招募人數最多，對理工相關人才需求量大，不過，台積電仍強調，同樣需要法務與財務等多方面人才，各類人才都有自己的出路。



針對有網友憂心，曾婉拒過台積電面試，是否會被列入「黑名單」中，台積電表示，內部並沒有「黑名單」。



至於有意轉換跑道的人是否適合於畢業季轉職，竹科業者表示，廠商在延攬有經驗的人才上，並沒有季節性差異，多常態性尋求需要的有經驗人才。



只是對於僅1、2年經驗的人，業者建議，可於畢業季轉職，因為企業於畢業季往往會釋出較多的職缺，應可增加轉職成功的機會。1060520