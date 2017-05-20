正直播倡棋杯半決賽陳耀燁-江維傑 檀嘯-古靈益北京新浪網 (2017-05-20 09:44)
資料圖
5月20日，第14屆倡棋杯中國職業圍棋錦標賽半決賽首局在中國棋院進行。由陳耀燁對江維傑，檀嘯對古靈益。新浪正為您直播，歡迎關注。
點擊進入棋譜直播間
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美麗焦點 吸濕排汗衣．吸濕排汗衣 長袖．SAMLIX 山力士 排汗衣．排汗衣 odlo．運動排汗衣．美津濃 排汗衣．長毛象 排汗衣．銀離子 長袖 排汗衣．始祖鳥 排汗衣．負離子健康排汗衣．排汗衣 台塑．ArcTeryx 排汗衣．兒童 排汗衣．Namelessage 排汗衣．Odlo 銀離子 排汗衣．機能型 抗菌 排汗衣．排汗衣．ATUNAS 排汗衣．odlo 排汗衣．保暖 排汗衣．排汗衣 台灣製造．吸濕排汗衣．長袖排汗衣．負離子健康排汗衣 xl．MIZUNO 排汗衣．長袖 吸濕排汗衣．LAFIT 排汗衣．FIT 排汗衣．nike 排汗衣．LAFIT 輕盈排汗衣
最佳陣32年最大尷尬 時代不同了or時代不行了?【北京新浪網】
超新星為何憤怒無緣最佳陣 他恐遭濃眉式悲劇【北京新浪網】
沒理由不學著做！不需要餓肚子的方式就能瘦下來【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
白領女青年中大樂透1545萬 怕丟全勤獎趕回上班【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》