[德甲]足球預測分析： 法蘭克福vs 萊比錫紅牛

比賽時間：日期:2017年05月20日21:30

傷停匯總：

法蘭克福

傷停：長谷部誠（中場）、馬斯卡雷（中場）、巴列霍（後衛）、邁爾（前鋒）

萊比錫紅牛

傷停：哥斯塔曼（後衛）

球隊後衛哥斯塔曼因傷缺陣。

賽制：德國足球甲級聯賽共由18支球隊組成，採取雙循環賽制（每支球隊分別以主、客場身份和其他球隊交鋒兩次）；自2012-2013賽季開始，德甲第1至3名獲得冠軍聯賽小組賽資格，第4名獲得冠軍聯賽資格賽席位，第5與第6名獲得歐聯杯資格（德國杯冠軍也可以參加歐洲聯賽，而如果德國杯冠軍已經取得歐戰資格，則其名額將讓給德國杯亞軍）；第17與第18名直接降入乙級，第16名與德乙第3名進行降級附加賽。

獵球者分析：

法蘭克福

法蘭克福目前戰績是11勝8平14負，積41分排第11位。法蘭克福目前處於無欲無求的境地。

法蘭克福上輪比賽客場挑戰美因茨，法蘭克福憑藉布拉尼米爾-赫爾戈塔和哈里斯-塞費羅維奇的進球領先，但讓人意外的是，在接下來半個小時，法蘭克福接連丟球，被對方打進4球，最終法蘭克福也是2-4輸掉比賽。

法蘭克福在聯賽上半賽程黑馬現象明顯，不過到了下半程已經開始乏力，傷病情況有一些，但進取心不強才是最主要的，反正保級了起碼不用像去年那樣去打恐怖的降級附加賽。

在戰術打法上，法蘭克福的長傳衝掉確實不錯，馬爾科-法比安、巴爾科克等中場球員都能製造出很好機會，但無奈邁爾、赫爾戈塔等前鋒把握不住；法蘭克福缺乏一錘定音的球員是球隊最大問題。

本輪法蘭克福主場迎戰排名第二的萊比錫紅牛，兩者目前位置都已確定，此役勝負難定。

萊比錫紅牛

萊比錫紅牛目前戰績是20勝6平7負，積66分排第2位。萊比錫紅牛前兩輪就已經確定打入歐冠，萊比錫紅牛已經打破了隊史。

上輪比賽萊比錫紅牛主場迎戰拜仁，該場比賽踢得驚心動魄，萊比錫紅牛從開場一分鐘便攻破拜仁的球門，到兩次將差距維持在兩個球，再到最後的被羅本絕殺，看完這場德甲冠亞軍對決的拜仁球迷是高興的，看到最後的萊比錫球迷是哭泣的，畢竟球隊領先了拜仁長達90分鐘的情況下，居然最後被絕殺了。

本賽季升班萊比錫紅牛就一鳴驚人，上半季的光芒一度蓋過班霸拜仁慕尼黑，最後成為冬季亞軍。

雖然踏入下半季，他們表現下跌，早前更遭遇一波3輪聯賽不勝，好在接下來的比賽球隊連續拿分，保住打歐冠的資格；萊比錫紅牛本賽季客場表現突出，16場比賽8勝4平4負，50%的客場勝率高居聯賽第二位；萊比錫紅牛目前已經開始著手準備歐冠的比賽。

獵球者數據：

法蘭克福

法蘭克福最近5場比賽成績是1勝1平3負。

法蘭克福最近5個主場成績為1勝2平2負。

法蘭克福在歷史上與萊比錫紅牛隻交手過一次，並0-3輸給對手。

萊比錫紅牛

萊比錫紅牛最近5場比賽成績是2勝1平2負。

萊比錫紅牛最近4個客戰戰績是2勝1平1負。

萊比錫紅牛最近10場比賽有7場出現2球或以上大球。

編輯：獵球者-綠茵戰神