日期:5月20日，東部決賽第2場，騎士客場挑戰凱爾特人。上半場結束時，騎士以72-31領先凱爾特人41分。

據統計：41分是NBA季後賽歷史上的半場最大領先分差。之前的紀錄是1987年活塞半場領先華盛頓子彈隊40分。

本場比賽第一節，騎士以32-18領先凱爾特人。第二節，騎士的進攻徹底爆發，單節打了凱爾特人一波40-13，結果半場領先優勢達到41分。

騎士的詹姆斯半場得到22分，正負值高達+40，勒夫和歐文分別貢獻18分和14分。凱爾特人的托馬斯和霍福德加起來10投0中，只得到2分。

（羅森）