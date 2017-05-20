[德甲]足球預測分析： 科隆vs 美因茨

比賽時間：日期:2017年05月20日21:30

傷停匯總：

科隆

傷停：大迫勇也（前鋒）、勞施（中場）、里塞（中場）、索勒（前鋒）、吉拉西（前鋒）

美因茨

美因茨隊內無傷病

賽制：德國足球甲級聯賽共由18支球隊組成，採取雙循環賽制（每支球隊分別以主、客場身份和其他球隊交鋒兩次）；自2012-2013賽季開始，德甲第1至3名獲得冠軍聯賽小組賽資格，第4名獲得冠軍聯賽資格賽席位，第5與第6名獲得歐聯杯資格（德國杯冠軍也可以參加歐洲聯賽，而如果德國杯冠軍已經取得歐戰資格，則其名額將讓給德國杯亞軍）；第17與第18名直接降入乙級，第16名與德乙第3名進行降級附加賽。

獵球者分析：

科隆

科隆目前戰績是11勝13平9負，積46分排第7位。科隆與排名第6的弗賴堡相差2分，與第5位的柏林赫塔相差3分，而且凈勝球比這兩支球隊都多，所以科隆仍有機會打入歐羅巴聯賽。

科隆上輪比賽客場挑戰勒沃庫森，科隆憑藉約伊奇-米洛斯和克倫特的進球2-0領先，但之後被藥廠連續打入兩球扳平比分，兩隊也最終2-2握手言和。

科隆本賽季主場勝率達50%，在德甲主場成績排第7位。

科隆在場上大多通過傳切配合來製造機會，球隊在左路的進攻比較活躍；左邊後衛海因茨和比滕科特以及希克托三人在左路經常能打的風生水起；但防守長傳球時，科隆後衛轉身較慢，經常被對方打成身後，球隊在這方面防守較弱。

科隆的鋒線尖刀莫德斯特，本賽季已經打入25球，他是科隆贏球的最大功臣；據《sport1》報導，前科隆主帥道姆在接受採訪時表示，建議球隊在今夏賣掉當家射手莫德斯特；但最終做決定的還是科隆管理層。

科隆此役主場迎戰美因茨，後者其實還存在保級之憂，兩隊都存有戰意。

美因茨

美因茨目前戰績是10勝7平16負，積37分排第13位。美因茨與奧格斯堡、沃爾夫斯堡積分相同，而且只領先漢堡2分，所以美因茨仍存在降級的危險。

美因茨上輪比賽主場迎戰法蘭克福，美因茨在先丟兩球的情況下，在接下來半個小時美因茨大發神威，接連打入4球，最終4-2擊敗對手，美因茨拿到關鍵三分。

美因茨本賽季客戰16輪成績是3勝3平10負，18.8%的客場勝率排在聯賽第16位；

美因茨進攻水平排在聯賽中下游，目前為止打入44球，德布拉西斯和科爾多瓦表現都一般，反倒是替補的武藤嘉紀進攻比這兩人高效；

美因茨後防其實也很糟糕，目前丟掉53球，多納蒂和巴斯曼經常在禁區出現不該有的錯誤，導致球隊後防不穩固；

此外，據《圖片報》消息，球隊主帥馬丁-施密特在美因茨的執教已經到了盡頭。對陣科隆是他第91次作為球隊主帥參賽，也將是最後一輪。

獵球者數據：

科隆

科隆過去兩場對陣美因茨比賽1勝1平。

科隆最近5場比賽成績是1勝3平1負。

科隆最近5個主場成績為3勝1平1負。

美因茨

美因茨最近5場比賽成績是2勝2平1負。

美因茨最近4個客戰戰績是2平2負。

美因茨最近10場比賽有7場出現2球或以上大球。

編輯：獵球者-綠茵戰神