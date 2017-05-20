日期:5月20日，據《The Score》報導，近日一名美國學生和老師打賭，成功讓科比-布萊恩特回復了他的推特，併為全班免除了期末考試。

科比已無法在NBA賽場上叱吒風雲了，但他仍能給他人帶來驚喜。

近日，一名美國學生和老師打賭，稱他如果能讓科比回復他的推特，那老師就要免除全班同學的期末考試。

這位名叫Lul Yongsta的球迷發推寫到：「@科比-布萊恩特，如果你回復這條推特的話，我們就不用參加期末考試了，拜託！！！！」

沒想到，科比還真的就回復了。他寫到：「希望在這個班裡你能得個A。」

看到科比的回復后，和學生打賭的老師也兌現了承諾，他們全班同學也就此免除了期末考試。不得不說，科比這一次足夠「暖心」。

（魑魅）