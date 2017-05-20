以通信設備起家的華為在通訊領域積累了諸多核心科技，日前，在華為舉辦的「手機開放日」活動上，華為舉辦了專業技術沙龍，華為手機產品線總監李小龍就華為手機應用的先進通訊技術做了詳細解讀。

華為在通信上和網路方面一直追求最領先的技術，今年年初發佈的旗艦手機HUAWEI P10 Plus，不僅是搭載徠卡雙攝的「人像攝影大師」，更是全球首款支持首款4.5G通信標準的智能手機。

在技術沙龍活動中，李小龍首次面向公眾透露了華為的「整機四天線技術」，他介紹道，華為在天線裏面用到了「左手材料」，通過這項核心技術，華為手機得以在局限的空間上實現全頻段和高性能。

關於左手材料，李小龍也做了詳細解釋，眾所周知電磁場中有一個右手螺旋定理（即安培定則，用右手握住通電直導線，讓大拇指指向電流的方向，那麼四指的指向就是磁感線的環繞方向），而顧名思義，所謂左手材料就是違反右手定理的材料，它的介電常數和磁導率都是為負。

一直以來，左手材料只都存在於理論中，但前蘇聯一位專家通過理論計算預言如果能找到左手材料，與電磁場相關的許多研發都將有很大的進展。李小龍強調：「華為採用四天線技術，並率先將左手材料應用到手機天線中，讓智能手機在局限的空間里實現全頻段和高性能。」

四天線技術為華為手機帶來很多優勢，例如，可動態調整參數，解決用戶手握機身時對天線性能產生影響的問題，而且四天線的覆蓋範圍比雙天線要大很多，這可以保證在信號較差的角落或者地下室等地方，華為手機仍然能夠有較好的信號正常通信或上網。

另外華為還針對高速移動的應用場景做了優化，通過優化，在高速移動狀況下可將下載速度提升40%，同時降低功耗。很多用戶在乘坐高鐵或者長途車的時候，會發現手機用電格外快，這是因為高速移動過程中不停的切換基站為手機增加了許多額外的搜網負荷，而華為通過在天線技術和通訊技術方面的優化，解決這一問題，讓用戶在旅途中也能正常使用手機。

四天線技術帶來的另一大好處是讓華為手機支持全頻段，事實上華為也一直堅持在Mate和P系列上應用全頻段，對華為用戶而言，不管是在國內還是國外都可以順利使用當地4G網路，李小龍說：「能夠像華為這樣堅持在國內發佈的手機支持全球頻段的手機廠商，現在國內可能找不出第二家。」

華為不僅關注技術的前瞻性，更進一步將技術優勢轉換為應用優勢，優化搶紅包就是一個生動的實例。李小龍透露，很多手機廠商都在針對搶紅包做優化，但華為的研發團隊嘗試從底層通信硬體優化出發，相較於其它廠商在軟體層面的優化，通過麒麟晶元的基帶通信模塊直接檢測紅包數據，檢測到紅包信息后可快速喚醒CPU啟動相關程序，幫助用戶先人一步的搶到紅包，而不用保持CPU周期性的喚醒和運行，這些都是其它不具備晶元研發實力的的廠商所做不到的。

對此李小龍表示：「因為我們在晶元底層做這些事情，我們可以比別人快一步處理搶紅包，這是華為獨一無二的優勢，而搶紅包的時候，我們的功耗還不增加。」