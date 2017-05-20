原樂視移動總裁馮幸疑似已離職 發微博稱不求其所終北京新浪網 (2017-05-20 09:55)
新浪科技訊 5月20日消息，昨日下午，樂視移動總裁馮幸在微博發文，「不忘其所始 不求其所終」，並配樂視移動的圖片，外界揣測這或許意味著，馮幸已經離開樂視。同時，馮幸點讚了一條「感覺塵埃落定了，祝福馮總在新的戰場上再創輝煌！」的評論，疑似默認這一消息。但馮幸目前的微博認證仍為樂視控股高級副總裁、樂視移動總裁。截止發稿前，樂視方面尚未對此事作出回應。
4月10日，樂視控股宣布，樂視移動公司總裁馮幸繼續擔任樂視控股高級副總裁，並新任樂視運營商公司董事長兼CEO，不再擔任樂視移動總裁，他的工作重心轉移到政府事務和運營商事務工作。同時，樂視控股正式任命阿不力克木？阿不力米提（簡稱「阿木」）出任樂視移動CEO（代），阿木此前戰略副總裁職位不變。
2015年1月，馮幸加盟樂視任樂視SVP與樂視移動總裁。在加盟樂視前，馮幸在聯想有著20年的工作生涯，從1994年的一名聯想工程師逐漸成長，歷任聯想集成系統（北京）有限公司總經理，聯想神州數碼集團助理總裁兼電信事業部總經理，聯想集團公司助理總裁兼電信事業部總經理及聯想中望系統服務有限公司總裁，亞信集團公司副總裁，聯想集團副總裁及MIDH業務總經理。
去年11月，曾有傳聞稱馮幸成為賈躍亭眼中第二位「不合格的高管」，因此樂視移動即將換帥，馮幸離職已經成為定局。樂視方面當時回應稱，換帥、離職，那都是無中生有的謠言。馮幸在微博也表示，沒有「被離職」過的高管就沒有江湖地位。但4月的這次人事變動在外界看來，意味著馮幸已經被調任到虛職。
2016年11月10日，樂視宣布在智能終端事業群（中國）下設「樂視生態銷售與服務平台（中國）」，原樂視生態O2O及LePar（中國）負責人張志偉出任樂視生態銷售與服務平台（中國）總裁。這一平台全面承載樂視生態包括超級電視、超級手機、VR、AR以及MFL所有智能終端產品的銷售與服務，也由此從樂視致新總裁梁軍、樂視移動總裁馮幸手中接過超級電視和手機的銷售。5月18日，梁軍宣布，超級電視在全渠道的銷售職能回歸樂視致新，但樂視手機的銷售卻並未回歸樂視移動。
近來，樂視高管離職、裁員消息不斷，樂視移動日前更被爆出拖欠員工工資，樂視移動地方的官方微博屢屢在微博發聲，討要薪資。根據留言和評論，欠薪員工主要反映樂視移動拖欠雲南、四川、湖北等多省薪水，其中雲南地區的手機駐店員、店員、零售專員等3月份工資，至今仍未發放，武漢地區還傳出大裁員，促銷員工作績效減半的消息。（譚宵寒）
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