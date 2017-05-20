（中央社紐約2017年5月19日綜合外電報導）油價今天重新站上每桶50美元、達1個月高點，因外界對石油輸出國家組織（OPEC）將維持降低全球供給過剩的努力信心增強。



紐約市場西德州中級原油的6月期貨價格上漲98美分，收在每桶50.33美元，本週累漲5.2%。



倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格上漲1.10美元，收在每桶53.61美元，本週累漲5.4%。（譯者：中央社徐睿承）