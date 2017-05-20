《風起雲湧：越南2（Rising Storm 2: Vietnam）》是著名硬核FPS遊戲《紅色管弦樂2》獨立DLC《風起雲湧》的續作。遊戲在經歷之前的封閉測試之後，發行商Tripwire近日宣布遊戲將在5月30號正式發售，同時遊戲目前開啟了一輪免費公測，在日期:5月23號凌晨4點之前，玩家可以在Steam平台上下載體驗這款遊戲。

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作為一款展現越戰題材的遊戲，《風起雲湧：越南2》繼承了《紅色管弦樂2》逼真硬核的槍戰體驗，同時在其在表現越戰中也為遊戲引進了大量的武器、空中載具以及戰術裝備以及越戰戰場場景。遊戲主打多人對戰，最高支持64人對戰，同時本作中也增加了最高16名玩家的小型衝突模式等內容，具體大家可以遊戲的商店頁面了解。

《風起雲湧：越南2》目前在Steam的數字豪華版售價優惠25%，為66元。但是遊戲目前還不支持簡體中文。遊戲的PC配置要求如下：

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