《死亡機器》支持2人離線合作模式 全新預告片公佈北京新浪網 (2017-05-20 09:35)
《死亡機器》將於今年7月20日登陸Steam平台和PS4平台，遊戲開發商Housemarque日前公佈這一消息。
工作室確認這款遊戲將支持2人離線合作模式。
遊戲特色：
·爆炸性的極佳雙搖桿射擊操作體驗
·超過100+挑戰關卡，5個不同的刺激背景
·秘密路徑、關卡等
·深度積分系統、豐富的Metagame和重複可玩性
·特別定製特技和成就系統
·社區和好友排行榜
·可解鎖內容以及玩家檔案
·次世代有向距離場射線追蹤以及變形技術
·Housemarque引擎改善版
下面一起看看全新預告。
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