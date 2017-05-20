《死亡機器》將於今年7月20日登陸Steam平台和PS4平台，遊戲開發商Housemarque日前公佈這一消息。

工作室確認這款遊戲將支持2人離線合作模式。

遊戲特色：

·爆炸性的極佳雙搖桿射擊操作體驗

·超過100+挑戰關卡，5個不同的刺激背景

·秘密路徑、關卡等

·深度積分系統、豐富的Metagame和重複可玩性

·特別定製特技和成就系統

·社區和好友排行榜

·可解鎖內容以及玩家檔案

·次世代有向距離場射線追蹤以及變形技術

·Housemarque引擎改善版

下面一起看看全新預告。