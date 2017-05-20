PC版《命運2》不是由Bungie開發 不能跨平台對戰！北京新浪網 (2017-05-20 09:35)
我們已經知道《命運2（Destiny 2）》將會登陸PC平台，而且不同於主機版，PC版的發售日尚未明確，不過最新消息顯示，這個PC版也不是Bungie負責開發的，而是來自Vicarious Visions工作室。
在和Bungie的PC部門領導David Shaw的採訪中，他談到PC版的《命運2》並不是單純的主機移植，他「不想任何人將《命運2》看做一部主機移植遊戲，我們要保證它不僅看起來像一部PC遊戲，更是要玩起來像一部PC遊戲。」
所以對於Vicarious Visions的參與，Bungie「並不是簡單的外包出去，相反我們和Vicarious Visions是真正的合作關係，我們將其看做開發團隊的一部分。」
另外值得注意的是，《命運2》PC版沒有跨平台對戰伺服器，Shaw對這一點似乎不太願意細說，只是談到遊戲有著「複雜的拓撲結構」。對於一代遊戲出現的延遲問題，Shaw表示Bungie已經鄭重考慮過，並且表示「將推出新的技術」解決，
無論如何我們還是希望《命運2》能藉助PC平台繼續發揚光大，而不是砸自己招牌，也希望藉助暴雪戰網的技術，能帶給玩家更好的遊戲體驗。
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