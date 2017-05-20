《騎馬與砍殺（Mount and Blade）》是由土耳其的taleworlds開發製作的系列動作角色扮演類遊戲，初代作品於2008年發行，如今為了開發商在布加勒斯特舉辦了一場20支隊伍的「騎砍錦標賽」，共同爭奪10000美元的獎金，大家可以在官方twitch頻道觀看比賽並且喜歡的隊伍投票，還有機會贏取周邊以及《騎砍：戰團》遊戲。

為了慶祝這一活動，原價值10美元的初代《騎馬與砍殺》，正在gog平台限時贈送中，大家可以前去註冊賬號並領取，另外《騎砍》其他兩部作品：火與劍以及領主都在降價75%熱銷中，本次促銷和放送活動將持續兩天時間，感興趣的玩家可以前去購買。

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