《終極街霸2：最後的挑戰者》預告公佈 格鬥元素展示北京新浪網 (2017-05-20 09:35)
Capcom日前發佈了Switch版《終極街霸2：最後的挑戰者》的全新預告片「傳奇再現」，展示了這款經典格鬥遊戲的新元素。
此外，遊戲可以在經典風格和高清風格2種畫面下切換。遊戲還包含一個全新的第一人稱模式叫做「波動拳之路」，同樣遊戲還支持角色服裝顏色的自定義。
《終極街霸2：最後的挑戰者》將於2017年5月26日登陸任天堂Switch平台。
【遊俠網】《終極街霸2》全新預告片_高清
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