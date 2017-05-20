Capcom日前發佈了Switch版《終極街霸2：最後的挑戰者》的全新預告片「傳奇再現」，展示了這款經典格鬥遊戲的新元素。

此外，遊戲可以在經典風格和高清風格2種畫面下切換。遊戲還包含一個全新的第一人稱模式叫做「波動拳之路」，同樣遊戲還支持角色服裝顏色的自定義。

《終極街霸2：最後的挑戰者》將於2017年5月26日登陸任天堂Switch平台。

【遊俠網】《終極街霸2》全新預告片_高清