索尼《毒液》漫改電影主演敲定 R級狂潮即將來襲！北京新浪網 (2017-05-20 09:35)
據外媒IGN報導，索尼定下了漫威宇宙獨立新片《毒液》的主演：湯姆·哈迪，導演將是執導過《殭屍之地》的Ruben Fleischer，目前電影預計2018年10月5日上映，今秋開啟拍攝。
《毒液》電影是除《蜘蛛俠》之外索尼和漫威合作的首部獨立漫威宇宙電影，該電影並非蜘蛛俠的衍生電影，而是作為獨立新片。
毒液（Venom）是美國漫威漫畫旗下超級反派，初次登場於《神奇蜘蛛俠》，是一種有思想的外星有機生命共生體，幾乎以液體狀的形式出現。它需要與一個宿主結合才能生存，並能賦予宿主強大的力量和能力，死侍、蜘蛛俠都曾成為過宿主，當毒液共生體與宿主結合，這種兩生命形式的生命體被稱作毒液。
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