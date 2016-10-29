創作才女許哲珮結婚6年 驚喜宣布懷孕NOWnews今日新聞 (2017-05-20 09:08)
36歲的創作才女許哲珮結婚6年，昨晚在舞台上宣布懷孕喜訊，並透露肚中寶寶是女孩，讓台下歌迷與好友們都十分感動。
許哲珮感性說道：「這個生命是乘著魔法來的，希望她有他的貼心敏感，我的鼻子頭髮，總之健康就好。」她的經紀人老公也發文：「恭喜妳恭喜我！」歌迷、好友得知喜訊也為他們開心，甚至有人感動落淚。
今晚將到高雄開唱的許哲珮提到：「其實真的不是刻意想隱瞞，就面對這件事我很彆扭，覺得說不出口，也覺得好像不用勞師動眾。我不希望大家用不同的眼光看我，雖然那可能都是關心、祝福或提醒。」
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