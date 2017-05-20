企業新危機 氣候變遷將衝擊公司資產NOWnews今日新聞 (2017-05-20 09:17)
綠能專家李宜樺表示，未來企業的資產負債表及損益表都需要考量與揭露氣候相關風險的財務影響，例如能源短缺可能導致某些高耗能資產的耐用年限縮短、或是所造就的新產品。她指出，氣候的變遷不僅增加判斷資產減損需考量的因子，也連帶影響企業資產的價值。
國際金融穩定委員會為因應巴黎協議帶來的金融影響，成立「氣候相關財務揭露專案小組」，並公布《氣候相關財務揭露建議書》，內容描述未來企業的資產負債表及損益表需要考量與氣候變遷的相關風險。
資誠永續發展服務公司執行董事李宜樺指出，在可預見的未來中，各財務主管包含財務長、會計長及會計主管等，都將需要辨識氣候相關的量化影響並整合至現有的財務報告。
在評估資產耐用年限、或可能的氣候相關負債以及營運成本部分，李宜樺認為各企業可考量減少能源消耗量較大的製程，甚至是思考有無再生能源的選項，這些都是即將面臨的新課題。
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