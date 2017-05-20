南山高中剛從克羅埃西亞參加完世界中學生錦標賽，回到台灣後馬上馬不停蹄地訓練備戰新球季，將於5月22日參加嘉義縣聖母盃，南山教練許時清表示球員去看看國外視野後，有達到預期效果，球員也有所進步。

南山高中代表台灣參加世界中學生錦標賽，在預賽連續碰到勁敵土耳其、保加利亞以及以色列，南山不幸落入敗部後，但接連過關斬將，最終得到第17名的名次，許時清教練對於這次出國感到感激，同時強調與其用說的，不如讓球員親自去看看外國的世界。

許時清教練表示：「這次去參加世界中學生錦標賽，可以看到不同國家的球員，對於球員來說真的還不錯，和球員說再多，倒不如讓他們去看看世界，看到之後才知道世界有多大，讓他們受到刺激，比平常講得還有用，也希望能夠拓展他們的視野還有認知。」

從嘉義配天宮聖母盃開始，106學年度賽季也正悄悄來臨，南山也開始加緊腳步訓練，至於這次的外國洗禮，許時清教練得到什麼樣的啟發？許時清教練表示：「防守不同，國外1到5號進攻都有一定的火侯，你不能說你200公分就守不住190公分的，加上國外的導傳觀念、球員之間的配合，打法就有點像馬刺那種團隊的打法，而且防守強調乾淨碰撞，利用提前踩位置防守，這都是我們相當值得學習的地方。」