歐股反彈 收復本週稍早部分跌勢中央社 (2017-05-20 09:13)
（中央社倫敦2017年5月19日綜合外電報導）歐洲股市今天收紅，隨全球股市反彈，收復本週稍早因美國總統川普與俄羅斯間具爭議議題所導致的部分跌勢。
倫敦FTSE 100指數上漲0.46%，收在7470.71。
法蘭克福DAX 30指數上漲0.39%，收在12638.69。
巴黎CAC 40指數上漲0.66%，收在5324.40。（譯者：中央社徐睿承）1060520
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