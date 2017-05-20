矽品ADR19日上漲0.06美元漲幅0.74%折台股49.67元中央社 (2017-05-20 09:07)
(中央社台北2017年 5月20日電)矽品在NASDAQ掛牌 ADR以8.22美元作收上漲0.06美元漲幅 0.74%。
由於每單位矽品 ADR相當於台股 5股矽品普通股以 5月19日新台幣匯市收盤價30.210元計算相當台股矽品每股為 49.67元。 最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------05/19 8.22 0.06 0.74 30.210 49.6705/18 8.16 -0.02 -0.24 30.225 49.3305/17 8.18 0.06 0.74 30.140 49.3105/16 8.12 0.06 0.74 30.115 48.9105/15 8.06 0.13 1.64 30.158 48.6105/12 7.93 -0.12 -1.49 30.201 47.9005/11 8.05 0.08 1.00 30.215 48.6505/10 7.97 0.01 0.13 30.266 48.2405/09 7.96 -0.06 -0.75 30.258 48.1705/08 8.02 -0.01 -0.12 30.166 48.39
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