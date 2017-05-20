(中央社台北2017年 5月20日電)日月光在NYSE掛牌 ADR以6.25美元作收上漲0.07美元漲幅 1.13%。



由於每單位日月光 ADR相當於台股 5股日月光普通股以 5月19日新台幣匯市收盤價30.210元計算相當台股日月光每股為 37.76元。



最近10個交易日行情如下



交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------05/19 6.25 0.07 1.13 30.210 37.7605/18 6.18 -0.03 -0.48 30.225 37.3605/17 6.21 -0.04 -0.64 30.140 37.4305/16 6.25 0.05 0.81 30.115 37.6405/15 6.20 0.04 0.65 30.158 37.4005/12 6.16 -0.10 -1.60 30.201 37.2105/11 6.26 0.10 1.62 30.215 37.8305/10 6.16 0.02 0.33 30.266 37.2905/09 6.14 0.03 0.49 30.258 37.1605/08 6.11 -0.04 -0.65 30.166 36.86



