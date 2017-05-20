(中央社台北2017年 5月20日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 34.91美元作收上漲0.14美元漲幅 0.40%。



由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股以 5月19日新台幣匯市收盤價30.210元計算相當台股中華電信每股為105.46元。



最近10個交易日行情如下



交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------05/19 34.91 0.14 0.40 30.210 105.4605/18 34.77 0.06 0.17 30.225 105.0905/17 34.71 -0.38 -1.08 30.140 104.6205/16 35.09 0.06 0.17 30.115 105.6705/15 35.03 0.36 1.04 30.158 105.6405/12 34.67 0.19 0.55 30.201 104.7105/11 34.48 0.04 0.12 30.215 104.1805/10 34.44 -0.11 -0.32 30.266 104.2405/09 34.55 0.18 0.52 30.258 104.5405/08 34.37 0.12 0.35 30.166 103.68



