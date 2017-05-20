友達ADR19日上漲0.15美元漲幅4.01%折台股11.75元中央社 (2017-05-20 09:07)
(中央社台北2017年 5月20日電)友達光電在NYSE掛牌ADR 以3.89美元作收上漲0.15美元漲幅 4.01%。
由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股以 5月19日新台幣匯市收盤價30.210元計算相當台股友達每股為 11.75元。
最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------05/19 3.89 0.15 4.01 30.210 11.7505/18 3.74 0.00 0.00 30.225 11.3005/17 3.74 -0.13 -3.36 30.140 11.2705/16 3.87 0.10 2.65 30.115 11.6505/15 3.77 0.03 0.80 30.158 11.3705/12 3.74 0.06 1.63 30.201 11.3005/11 3.68 -0.11 -2.90 30.215 11.1205/10 3.79 0.13 3.55 30.266 11.4705/09 3.66 -0.02 -0.54 30.258 11.0705/08 3.68 -0.33 -8.23 30.166 11.10
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