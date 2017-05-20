（中央社記者尹俊傑北京20日電）針對美軍指中共戰機在東海上空「不專業」攔截美方偵察機，中國大陸國防部發言人吳謙昨晚表示，這架偵察機在黃海空域偵察，共軍軍機「依法依規識別查證」，操作專業、安全。



外電報導，美國空軍發言人霍奇（Lori Hodge）18日指出，共軍2架蘇愷30戰機17日在東海國際空域對執行例行任務的美軍WC-135核偵察機進行「不專業」攔截，雙方一度僅距150英尺（約46公尺）。



根據中國大陸國防部官網，吳謙19日深夜回應提問表示，美方上述說法與事實不符。



吳謙說，美軍1架偵察機17日在「黃海相關空域」實施偵察活動，中共軍機「依法依規對其進行識別查證」，有關操作是專業的、安全的。



他重彈舊調說，美軍艦機頻繁抵近偵察是造成中美海空軍事安全問題的根源。「我們希望美方停止有關偵察活動，避免此類事件再次發生。」



中美軍方對這起事件的說明有多處差異。陸方除堅稱共軍飛行員未操作不當，指控美軍從事偵察活動，還提到事件發生地在黃海空域，與美方所說的東海上空不同。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方官員指出，共軍2架蘇愷30攔截時除極為接近WC-135，其中一架還翻滾機身讓座艙朝下，在WC-135上方飛行。



這名官員說，WC-135固定部署在北亞地區執行例行任務，過去曾用於蒐集北韓可能核試的證據。



這是今年第2起中美軍機近距遭遇事件。美國軍方2月公布，1架美國海軍P-3C反潛偵察機與1架中國大陸空警200預警機在南海黃岩島上空「不安全」接近，相距不到1000英尺（約305公尺）。



2001年4月，1架美國海軍EP-3偵察機在南海執行任務時，與中共1架殲8戰鬥機發生碰撞。這架戰機隨後墜毀，飛行員喪命，一度使美中關係緊繃。最終在美方表示遺憾，陸方釋放美軍人員、交還飛機後落幕。1060520