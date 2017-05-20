▲花蓮市長魏嘉賢視察十六股未來的新景點，市民公園也將為附予花蓮市更美觀的環境。（圖／記者鄭志宏攝,2017.05.19）

位於花蓮市十六股大道周邊千餘坪土地，規劃為社區公園與市民花園，土地來自於市民李順德私人所有，而李順德自行栽種的蜀葵，正值花期綻放，花蓮市長魏嘉賢除了向花蓮鄉親介紹這處景點之外，也希望來到花蓮的觀光客，當經過十六股大道時，感受到大自然的美，進而帶動花蓮市的觀光產業。

魏嘉賢上午前往十六股大道，觀賞目前蜀葵的種植情形，他表示，十六股大道是花蓮市公所多年前爭取並由營建署興建的道路新建工程，去年四月正式通車，有效紓解花蓮市東西向交通流量，並縮短用路人進入市區的時間。由美崙溪橋上下可見兩旁農地，有些雜草叢生，有些則是做為菜園使用，其中有一大片是波斯菊隨風搖曳，而在這片花園的對面農地則種滿了蜀葵。



魏嘉賢呼籲花蓮鄉親，如果有閒置未使用的土地，可以交給花蓮市公所來認養，市公所會努力打造更多的社區花園，目前有數百棵的蜀葵在十六股大道陸續綻放，整片園區都是粉紅色系列，成為花蓮市觀光新亮點。