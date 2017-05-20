（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）任職於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心的陳延綽，因為有著雞婆的熱心個性，把每位到訪的求職者當成自己孩子般照顧，10年來已協助逾7000名民眾就業。



因為曾飽嚐失業之苦，瞭解求職者期盼快點找到喜歡且穩定工作的心情，二度就業後任職竹北就業中心的陳延綽，把求職者當成自己家人、孩子疼愛照顧，被大家稱為「延綽媽媽」。



熱心的陳延綽，常會動員全家人犧牲假日，到處發送徵才活動DM，三位貼心的女兒不但沒有抱怨，甚至以行動支持母親，還開玩笑說「這就是一人當選、全家服務的概念」。



陳延綽說，原本僅有專科學歷，也曾因為家庭因素離開職場10餘年，但為了順利重返職場，利用時間參加職訓課程強化電腦能力，並考取保險經紀人證照，也半工半讀取得學士學位。



陳延綽到竹北就業中心任職後，遇到身心障礙或求職困難者，更是積極協助開發職缺，希望每個人都能順利找到適合的工作，她說，「應以同理心對待所有求職者，看到他們順利找到工作的開心表情，所有辛苦都值得。」



身為職業婦女的陳延綽，必須兼顧家庭與工作，對三位寶貝千金的未來卻從未忽略，從小就幫助她們運用保險做好理財規劃，女兒們也很爭氣，老大、老二都是留英碩士，老三準備今年赴美攻讀碩士學位。



陳延綽分享，即使母女們現在經常分隔兩地，但只要聚在一起，就會把廚房搞得熱鬧異常，一起烘焙點心、烹煮各式佳餚，歡樂度過母女相聚時光。



勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，陳延綽不但是成功重返職場的二度就業婦女，協助企業招募成千上萬人才，輔導7000多名民眾成功就業，曾獲頒多次「最佳雇主服務人員獎」。1060520