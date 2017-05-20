馬杜洛回嗆川普：髒手別碰委內瑞拉中央廣播電台 (2017-05-20 07:40)
在美國對委內瑞拉採取新一輪制裁，以及美國總統川普(Donald Trump)強烈譴責委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的社會主義政府之後，馬杜洛19日痛批川普。
馬杜洛在電視直播的演說中怒吼，「干涉得夠多了…回家吧，唐納．川普。滾出委內瑞拉。」馬杜洛說，「把你的髒手從這裡拿開。」
川普政府18日對委內瑞拉最高法院的首席法官以及另外7名成員實施制裁，以懲罰該院今年在一系列裁決中，將反對派主導的國會剝奪權力。
在馬杜洛鎮壓街頭抗議、並致力鞏固他對委內瑞拉這個南美產油國的統治之後，新的制裁措施旨在升高對馬杜洛及其支持者的壓力。
川普18日在白宮表示，一度繁榮的委內瑞拉現在陷入貧困，他對此感到失望。川普又說，「這是難以置信的管理不善」，並稱當地的人道情勢是「人道恥辱」。
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上一則：民調：川普支持度降到就任以來最低
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