根據19日發表的路透社/易普索(Reuters/Ipsos)民調，美國總統川普(Donald Trump)在遭控不當處置機密資訊、以及干涉聯邦調查局(FBI)的調查之後，民意支持度已經降到就職以來的最低點。

這份5月14至18日進行的民調發現，有38%的成人支持川普，56%不支持。還有6%「感受複雜」。

一週以來白宮情勢陷入混亂之後，美國民眾對川普的觀感顯得惡化。先前一週接連傳出的批判報導，使外界日益關注川普行政當局與俄羅斯的關係，川普對此則予以反擊。

媒體15日披露，川普曾在私下會晤時，與俄羅斯外交官分享高度機密的情報。隨後又有消息指出，日前遭到川普解職的前FBI局長柯米(James Comey)曾經寫下備忘錄，關切川普曾向他施壓，要求停止調查川普陣營與俄羅斯的關係。

司法部上週任命前FBI局長穆勒(Robert Mueller)負責獨立調查俄羅斯與川普競選陣營之間的接觸。

川普已經否認勾結俄羅斯，並稱正在對他進行的調查是「獵巫」。川普表示，歷史上沒有政治人物「曾遭受更糟糕、或是更不公平的對待。」

雖然川普在所屬共和黨仍然受到歡迎，許多基層共和黨人顯然已在過去1週收回他們對川普的支持。

在共和黨員當中，有23%在這次的民調裡表示不支持川普，較上星期相同內容民調的16%有所增加。共和黨員的支持度下滑，顯然是川普總支持率降到就職以來低點的主要原因。