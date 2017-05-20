（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）全球規模最大的中學生科學研究競賽英特爾科展今天閉幕，總計台灣團隊共有4人獲得3等獎、1人獲得4等獎，另有1人獲得特別獎，表現優異。



2017年英特爾國際科技展覽會（Intel International Science & Engineering Fair, Intel ISEF）在洛杉磯舉行，台灣共有13位學生及9件作品參展。



國立台灣科學教育館實驗組主任林祝里受訪指出，台灣學生在工程、化學與數學3個項目獲得4個3等獎，另有醫學項目獲得1座4等獎，以及美國數學協會頒發的特別獎，總計獲得6個獎項。



獲得特別獎的台南女中莊沅蓉受訪說，她的作品「翻轉塗色驚嘆號」是探討等差數列，原本從閱讀文獻開始，發現有些公式的修正不精確，因此產生了修正不精確的衝動，於是很勇敢的完成了。



北一女高二的陳怡臻和吳允晴，因透明有機發光元件獲得化學項目3等獎，兩人受訪時指出，日常生活中凡是玻璃或塑膠等透明材質，都可以使用這套元件顯示資訊，通電後還可以顯示圖案與文字。



陳怡臻和吳允晴說，參加這項國際性的科技博覽會，可說是大開眼界，觀摩了許多很厲害的作品，總覺得很有收穫。



同樣也是就讀北一女的林芮吟，她的作品平面圖的四元列表著色，獲得數學項目3等獎。林芮吟表示，對於數學的四色定理有高度興趣，所以就著手完成這項可運用於資源分配的發明。



高雄市私立中山高級工商職業學校的葉家宇，他的作品紙電路印刷機研發及其運用於教學的可行性分析，獲得工程項目3等獎。



他受訪時表示，他發明可自動化列印紙電路的機器，這台機器還可列印美工與美術的創意圖形，未來希望能繼續投入研究，因為自己對這方面有熱忱。



就讀台北美國學校的黃得嘉，以乳癌研究的作品獲得醫學類4等獎，黃得嘉受訪指出，因台灣婦女罹患乳癌的比例居所有癌症之首，加上自己對營養很有興趣，於是就跟著老師的指導而完成了。



主辦單位統計，共有來自79國共超過1700位參賽者，角逐本屆英特爾科展的獎項，至於在亞洲國家與地區，南韓共獲得4獎項、日本獲得3獎項、中國大陸獲得10個獎項。1060520