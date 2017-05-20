（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣埔里鎮黑爵士民宿經縣府輔導，取得穆斯林友善餐旅認證，成為南投及中部首家獲認證民宿，設備符合穆斯林客人需求。



南投縣政府與交通部觀光局日月潭國家風景區管理處，近年積極輔導及鼓勵業者申請穆斯林認證，位於埔里鎮的黑爵士民宿取得「穆斯林友善餐旅認證」，成為中部首家獲認證民宿，有益南投推廣穆斯林旅遊。



縣府觀光處表示，黑爵士民宿為南投縣特色民宿，擁有8間特色房間；認證每年複查，若違規將面臨撤照處分，如此高標準規範，因此全台獲認證業者仍不多，黑爵士民宿是第106間獲認證單位。



觀光處表示，民宿設備需配合穆斯林客人要求，如浴室加裝淨下設備，認證房間要貼朝向麥加的禮拜貼紙，民宿廚房也須符合清真認證，除國人熟知的禁食豬肉，還有許多食材及調味料須符合教法規定。



觀光處表示，南投已有森18餐廳、蔡記食府、九族文化村、台一生態農場、雲品溫泉飯店、日月行館等業者取得認證，風景區也增加許多穆斯林友善設施，南投是穆斯林友善縣市，將持續安排穆斯林踩線團，推動穆斯林旅遊，並持續輔導業者申請認證。1060520