最清新限制級同志片《我的觸男日記》 預售票開賣NOWnews今日新聞 (2017-05-20 08:00)
由德國柏林影展新銳導演雅各阿爾瓦執導、《拆彈少年》男主角路易霍夫曼主演的青春同志電影《我的觸男日記》，風格清新、畫面唯美，受邀全球超過40個影展映演。
國際影評也給予《我的觸男日記》好評，讚許電影視覺風格與配樂，讓人想起札維耶多藍(Xavier Dolan)的《雙面勞倫斯》。更讓影評印象深刻的是，兩位男主角在片中奔放不做作的情誼，當兩人從互有好感、產生情愫、到肢體接觸，導演沒有讓主角，掙扎於出櫃或該不該發生性關係，而是讓主角「自然勇敢的追愛」，令觀眾得以感受兩位主角間，那種可愛又溫柔的愛情。
《我的觸男日記》6月2日上映，預售票5月19日開賣，預售好禮是由全亞洲首創為LGBT同志酷兒族群，打造的專屬線上影音平台GagaOOLala，提供的「同志電影線上看」15天免費體驗VIP序號卡。博客來預售票連結：http://tickets.books.com.tw/progshow/01030001902676
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