520就職周年 蔡英文邀兒童參訪官邸NOWnews今日新聞 (2017-05-20 08:00)
總統蔡英文520就職滿一周年，上午將在官邸招待弱勢兒童，宣示政府對社福政策的施政決心。為顧及兒童隱私權，現場不開放採訪，由總統府會後統一說明。
外傳，總統府原訂在19日舉行執政周年媒體茶敘，但後因民調不佳、陳水扁北上參加凱達格蘭基金會募款餐會等因素取消。也有一說是因為未獲得WHA邀請函，府方已經多次表態對陸方打壓的不滿，因此在WHA開會前夕，選擇保持低調。
蔡英文19日已經藉由接待海外華文媒體的場合，提出執政周年談話，在兩岸關係上，蔡英文向大陸國家主席習近平喊話，強調因應新情勢發展，兩岸必須要有新的答卷。
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