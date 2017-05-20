▲桃猿隊藍寅倫。（圖／NOWnews資料照）

Lamigo桃猿外野手藍寅倫是球場上有名的「拚命三郎」，昨天（19日）對富邦悍將之戰3局上，他飛身撲球接殺了悍將陽冠威擊出的右外野深遠飛球，精采表現，令人激賞。

昨天桃猿對悍將的比賽，3局上悍將林哲瑄獲保送、高國輝敲出二壘打，兩出局二、三壘有跑者，陽冠威擊出右外野方向深遠飛球，藍寅倫在雨中飛奔，整個人躍起接到這一球之後倒在全壘打牆前，是超水準的美技守備，也因此讓悍將沒有得分，桃猿延長10局能以4比3擊敗悍將，藍寅倫是重要功臣。

但藍寅倫的奮戰精神，也對他帶來了很多傷害，去年他就曾因太拚、撲身接球，因而受傷，幾乎整季報銷，藍寅倫表示當時的狀況跟去年讓我受傷的情景幾乎是一模一樣，受傷的這段時間，我想了很多，我會去想下去碰到要怎麼處理，不再盲目的飛撲，造成自己的傷害。

藍寅倫坦言，受傷之初，對自己的影響很大，挫折感很重，甚至會懷疑自己，而且會非常害怕，這些心理障礙都必須靠著自己去克服，當然要感謝隊友及家人的支持，還有教練團的信任，讓我可以繼續走下去。

受到運動傷害的折磨，藍寅倫已不敢再說要健健康康的出賽，他只希望可以每一場都上場比賽。

藍寅倫是2014年加入桃猿隊，第一年出賽88場，打擊率3成39，全壘打4支、39打點，20次盜壘成功，這一年他獲得新人王及最佳十人獎的肯定。