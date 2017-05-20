（中央社記者謝佳珍台北20日電）中國國民黨主席選舉今天投開票，6位候選人角逐創紀錄，競爭相當激烈；若最高票者得票過半，將順利產生新任黨主席，否則進入二輪選舉，預計最快晚間6時許結果出爐。



這次黨主席選舉共有國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢與前國民黨籍立法委員潘維剛等6人參選，創下有史以來最多人參選紀錄。



黨主席選舉投票時間從上午8時到下午4時，全國共有507個投開票所。根據統計，國內具投票權的黨員46萬餘人，海外黨員1萬多人，合計超過47萬人。



這次黨主席與黨代表選舉併選，選票有所區隔。黨主席選票白色、一般縣市的區域黨代表選票藍色，黃復興黨部的部分黃色，黨主席選票在海內外及外島都有註記選區，且選票上有防偽設計。



為避免選票有冒領、冒投情形，國民黨要求具投票權黨員攜帶附有照片的黨證以及國民身分證、駕照、健保卡或護照作為識別，也在全國507個投票所門口領票處張貼警語，提醒若冒領、冒投選票將觸犯刑法偽造文書的罪刑。各組候選人也在投開票所推派監察員，確保黨主席及黨代表選舉的公正。



按黨章規定，單一候選人必須獲得投票數過半的票數才算當選，若無法過半，得票前兩名將進入第二輪投票，票數多者勝出。若進入第二輪選舉，將於6月4日投開票。



過去國民黨主席選舉，投票率約5成多，去年黨主席補選，投票率僅41.61％。黨中央預估這次選舉投票率約55％至60％，晚間6時至7時完成開票。1060520