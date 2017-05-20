（中央社記者戴雅真20日電）繼JYP女團TWICE成員周子瑜之後，又有彭羽彤成為韓國新女團DAYDAY成員，加上目前正在Mnet男版「Produce 101」選秀節目大放異彩的賴冠霖，台灣囝仔陸續在韓國演藝圈發光發熱。



韓國演藝圈培訓制度嚴謹，偶像出道前，常要當練習生很長一段時間，訓練歌舞基本功，還有演技、藝能感、口才等。經紀公司對練習生採類似軍事化訓練，除了每餐只有基本伙食費、練習時間長，甚至還會規定不能用手機等。



對於十多歲就獨自到異國生活的台灣練習生而言，語言不通，與家人分隔兩地，不知道何時能夠出道的心理壓力，以及若不是進入三大經紀公司（SM、YG、JYP），還要加上公司可能財務不穩而倒閉等不確定因素，辛苦難以想像。



但近年來，陸續有優秀的台灣練習生苦熬出頭，在韓國出道。



其中，最著名的是來自台南的周子瑜，她國二時被JYP星探相中，到韓國當練習生。兩年後在JYP選秀節目「SIXTEEN」爭取出道資格，以高人氣脫穎而出，是土生土長的台灣人第一次成為韓國女團成員。周子瑜雖然在團中年紀最小，但外型優異，是團體的顏值擔當。



即便2015年底國旗事件掀波，又發生荒唐的周子瑜道歉影片事件，但事件延燒幾個月後，告一段落，TWICE也恢復活動，近期更是以新曲「SIGNAL」再登主流音源榜榜首。



曾在藝人國籍問題上吃過苦頭的JYP娛樂，現在更加小心。點入官網，儘管旗下許多團體有多國籍成員，但目前個人簡介都沒有出現「國籍」欄，能避則避。今年5月初，HYWY Entertainment預告，宜蘭女孩彭羽彤將成為5人女子團體DAYDAY成員。與周子瑜相同，她在赴韓國當練習生前，在台灣也有學舞的背景。



DAYDAY成員還包括雪兒、金恩菲、曾參與「Produce 101」的李秀炫以及THE ARK前成員、在選秀節目Kpop Star第六季拚入第4名的全(王民)柱，在出道前就已引發話題。



在HYWY的YouTube官方頻道釋出的影片中，彭羽彤目前出鏡較少，在團體中擔當的角色仍蒙著神秘面紗。但HYWY官方微博的彭羽彤資訊，從一開始寫的「國籍：台灣、出生地：宜蘭」，修改成「國籍：中國、出生地：台灣宜蘭」，已經引發網友留言舌戰。



近期在韓國演藝圈引發話題的另一個台灣人，則是以Cube娛樂練習生身分，參加男版「Produce 101」選秀節目的賴冠霖。



賴冠霖雖然只在Cube培訓6個月，舞蹈實力有待增進，韓語也很生疏，但因為外型突出，他用流利英文自我介紹的1分鐘宣傳影片，一開始就在101名練習生中點擊率高居第9名。在練習生互相投票選出101人中顏值最高者，賴冠霖也高居第3名。



賴冠霖在網路投票一直保持在安全出道範圍的前11名內。近幾期節目中，他更是展現自信的一面，積極提出想法，讓隊友驚訝。他不僅自己創作rap歌詞，還努力咬筆練習發音，名次節節上升，出道機會濃厚。



然而，似乎台灣人在韓國發展，就免不了要扯上國籍的宿命。儘管賴冠霖在自我宣傳影片中自稱來自台北，網路上卻流傳一張賴冠霖手寫的留言，上頭署名是來自「中國台灣」的賴冠霖，引發台灣網友不滿。但有懂韓文的網友稱，留言的韓文語法相當奇怪，賴冠霖可能是照抄而已。



不論事實真相是賴冠霖遵循經紀公司指示，抑或是被大陸粉絲陷害，可以確定的是，這些尚未成年，就要在韓國追尋明星夢的台灣囝仔，面臨的是許多成年人都無法解決的問題，內、外在的壓力都不小。1060520