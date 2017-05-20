▲TOP1即將發行首張寫真迷你專輯《我的愛》。（圖／傳奇星提供，2017.05.17）

男團「TOP1」由孟遠、斯辰、宜柏、家瑋、翔翔組成，歷經5年培訓，即將發行首張寫真迷你專輯《我的愛》，主打歌〈我最挺你〉正是團員們的寫照，更在去年遠赴南韓接受魔鬼特訓，長時間的相處，讓5位大男生培養出像當兵般的革命情操，就像此次主打歌一樣。

談到相挺的故事，斯辰是團體中大家公認的「超級保母」，有一次為了練習表演到半夜四點，宜柏不小心拉傷了睪丸旁的大腿內側肌肉「提睪肌」，雙腳痛到打不開，斯辰二話不說送宜柏去掛急診，後來醫生表示還好提早就醫，不然睪丸應該會整個黑掉！另外，斯辰把喝醉的翔翔扛到自己的家，甚至還幫他洗澡，而且隔天還替他煮早餐。

▲TOP1先前遠赴南韓接受魔鬼特訓。（圖／傳奇星提供，2017.05.17）

5人感情超好，如果有團員沒有錢吃飯，也都會互相請客或是約到彼此的家裏搭伙吃，同時也心酸地說這5年幾乎是靠吃老本度日，因為不想跟家裡拿錢，所以在出道前各個是打工高手；像是翔翔當過搬豆漿工人及顧大頭貼機器的工讀生，斯辰則是擺過地攤、當過工地臨時粗工，而團長孟遠則是當過樂園的玩偶，甚至還有當過「藥物實驗工讀生」，為了新研發的頭痛藥被抽血十幾次，只為了賺兩萬塊。