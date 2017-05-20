▲國民黨今天進行主席選舉，有可能就會決定百年老店的主席歸屬。（圖／NOWnews資料照）

就是今天，國民黨主席選舉將在20日進行投票，48萬多位的海內外選民將從六位候選人中挑出心目中最適合的主席人選，但因為國民黨主席選制特殊，若在明日投票中，沒有一位候選人能拿下過半選票，將會由得票最高的前兩位候選人，在6月4日進行第二次投票，屆時才將決定百年老店主席的最終歸屬。

國民黨主席候選人由前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、國民黨前副主席詹啟賢、北農前總經理韓國瑜以及前立委潘維剛六強競逐。

在19日的選前之夜，吳敦義在新北市板橋舉辦造勢大會，現場湧進1萬2千位支持者，同時前總統馬英九、十多位黨籍立委與多位黨代表站台力挺，營造一輪過半氣勢；同樣在板橋造勢的洪秀柱，選擇以音樂會方式與支持者互動，現場有5千位鐵粉力挺，雖然沒有天王大咖支持，但洪秀主堅信與基層站再一起就能贏得選舉。

同樣選擇音樂會模式的還有郝龍斌，郝在自由廣場前的活動也有千人聲援，並獲得前總統府副秘書長羅智強、全國農會理事長蕭景田，以及國民不分區立委張麗善及多位藍委力挺，馬英九也趕場出席；詹啟賢與韓國瑜則是選擇網路直播與粉絲互動。

每位候選人都卯足全力要在選前最後的黃金時刻，沖出勝選氣勢，今天也很有可能讓延燒半年之久的國民黨主席大位之爭，塵埃落定。