世界衛生大會(WHA)即將登場，衛福部長陳時中今天(20)凌晨率「世衛行動團」出發前往日內瓦，陳時中表示，此行將向世界發聲，並對於台灣被排除在WHA之外表達憤怒與抗議。我國駐日內瓦辦事處也全力動員，積極籌備各項任務，確保世衛行動團抵達後，所有活動都能順利進行。

世界衛生大會(WHA)22日於瑞士日內瓦舉行，台灣雖然沒有收到邀請函，衛福部長陳時中20日凌晨仍率「世衛行動團」前往日內瓦，他表示，此行將向世界發聲，並對於台灣被排除於WHA之外，表達憤怒與抗議。陳時中：『(原音)要向世界發出聲音，讓大家正視台灣存在的重要性，另外我們也舉行多邊及雙邊的會談，來跟各國交換我們在醫療上的心得；基本上表達我們的憤怒與抗議是要的。』

「世衛行動團」將於台北時間傍晚6時抵達，在日內瓦期間，除了與友我國家舉行會談、簽訂合作備忘錄外，我國還將與瑞士舉辦「健保座談會」，分享台灣傲人的健保經驗。另外，民間NGO團體組成的「世衛宣達團」、台灣醫學系學生組成的「台灣青年團」也將陸續抵達，將藉由近年來最大的宣達活動，合力爭取台灣的國際空間。

我國駐日內瓦辦事處也全力動員，積極籌備各項任務，駐日內瓦辦事處處長陳龍錦表示，駐處一定盡力提供協助，讓官方及民間的活動都能順利進行。陳龍錦：『(原音)對於國內來的行動團、宣達團，我們一定會全力提供必要的協助，讓任務都能夠非常圓滿順利完成。』

為籲請各國正視台灣是全球防疫體系不可缺少之一環，尊重2,300萬台灣人民應享有普世的健康人權，外交部也已洽請各友邦為台灣向世界衛生組織(WTO)提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」，希望這項提案能列入本屆WHA大會議程，不過，在中國大陸的極力阻撓下，能否成案、進入實質討論，變數仍大。