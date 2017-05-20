



由金獎名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）監製，集結好萊塢一線巨星共同演出，並號稱是今年最狂的電影強片《玩命鎗火》（Free Fire），即將在5月26日於台灣火爆上映。全片雲集奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）、艾米漢默（Armie Hammer）、席尼墨菲（Cillian Murphy）、沙托卡普利（Sharlto Copley）等重量級巨星之外，導演更參考FBI真實鎗戰故事畫出1700張分鏡圖，並以「絕對武力」（Counter Strike）做為角色構想，更親自用遊戲「當個創世神」（Minecraft）打造倉庫主場景，逼真程度宛如身歷其境！此外，以《紳士密令》（The Man from U.N.C.L.E.）一舉成名的艾米漢默，一聽到本片的鎗戰戲碼就不自覺感到興奮，沙托卡普利更說論打鎗的話，絕對會輸艾米，讓人期待艾米在片中無盡發射的超狂演技！

作品一向以怪誕聞名的英國鬼才導演班懷特利（Ben Wheatley），繼前作讓湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）在摩天樓中三點全裸狂歡，下秒開始狂野暴力廝殺之後，這回打造新片《玩命鎗火》，更集結金獎卡司群，讓他們在廢棄倉庫奪命掃射，可說是今年最狂的作品！導演透露自己取材自美國聯邦調查局（FBI）在80年代邁阿密包圍一群銀行強盜，引發一場長達40分鐘鎗戰的真實故事。導演更參考所有生還探員在鎗戰後所製作的彈道報告，並用1700張分鏡圖形塑出本片90分鐘6000發子彈的射擊狀況。導演對此表示：「從彈道的凌亂程度看來，就可以想像那時候子彈四射的情況。當代電影在有了如手機的科技產物之後，就不曾看到像這樣寫實的鎗戰了。」



除了彈道參考自聯邦調查局的真實故事，本身就自詡是宅男的導演，更參考電玩遊戲「絕對武力」作為演員的動作設計，更用「當個創世神」做出倉庫主場景的3D設計圖，導演更大方釋出設計圖：「這對電影工作者非常實用，搭景前你就可以準確量好器材跟軌道位置，還可以畫好這12人在整部片中的動線圖。」尤其本片的場景設計師，更以每10分鐘為單位畫出角色動線圖：「如果你的角色在場景中突然瞬間移動，那整部電影就太業餘了！」導演在看似凌亂掃射的瘋狂情節中，卻是毫無破綻的設計，讓人不禁欽佩在一個倉庫中能玩得如此透徹！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』