《鹽與火之歌》韋納荷索的白日夢計畫 德國第一電影狂人 獲頒坎城影展終身成就獎Wow!NEWS新聞網 (2017-05-20 00:38)
德國國寶級導演韋納荷索，最新作品《鹽與火之歌》靈感取自戰地記者湯姆畢賽爾的短篇故事，除了在有「天空之鏡」之稱的烏尤尼鹽沼取景，荷索更將本片喻為「不遵循正道的白日夢計畫」，再次以獨一無二的故事，打破好萊塢的敘事結構，一貫的電影寓言，帶出神秘的綁架案，背後卻隱藏著對於大自然反撲的警世寓意。即便已高齡74歲，韋納荷索仍創作不輟，為了拍電影無所不用其極的瘋狂手法，更是前無古人後無來者，不只將一艘真船拖到山上、威脅要槍殺男主角、集體催眠演員演戲，甚至因為打賭輸了，而在鏡頭的見證下吃掉一雙皮鞋。堪稱電影狂人的韋納荷索，非常人所擁有的瘋狂與偏執，造就荷索強烈的敘事風格和視覺畫面，以及無數的電影經典與荷索神話。
今年第70屆坎城影展導演雙週之「金馬車獎」，象徵終身成就之最高榮譽頒給韋納荷索，成為歷年首位獲獎的德國導演，授獎典禮已於昨日5月18日導演雙週開幕式舉行。製作過近百部作品，韋納荷索遊走在理性和瘋狂的界線、獨一無二的影像魅力和幽默感，不畏權勢的個性更以多部紀錄片深入政治、倫理、大自然，探討與揭露道德的界限。而堅持獨立製片的精神，反倒吸引好萊塢巨星妮可基嫚、克里斯汀貝爾、尼可拉斯凱吉等人爭相合作。最新作品《鹽與火之歌》找來實力派硬底子演員麥可夏儂，今年初才以《夜行動物》精湛的演技獲得奧斯卡得青睞，二度入圍奧斯卡最佳男配角，同時也吸引以【革命前夕的摩托車日記】聲名大噪的蓋爾賈西亞貝納加入演出，這是他首次與荷索合作，同時也擔任本片的監製之一。韋納荷索新片《鹽與火之歌》也將在6/9日上映。
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