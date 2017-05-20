



由金馬獎最佳導演許鞍華最新電影【明月幾時有】確認受邀成為六月上海國際電影節開幕片，同時也是本屆影展競賽作品，代表領銜主演的周迅、彭于晏、霍建華等人皆有機會角逐該影展影后影帝項目，為上海國際電影節寫下既是競賽影片，又被榮選為開幕片的罕見記錄。

許鞍華導演過去先後憑《女人四十》、《桃姐》等片分別在柏林電影節和威尼斯電影節獲得重要獎項，前作《黃金時代》更讓她在台灣再度獲得金馬獎最佳導演之肯定。個性低調的許鞍華昨日也悄悄現身台灣，被眼尖的影迷發現她來台欣賞日本殿堂級配樂大師久石讓的演奏會。2006年久石讓曾經為許鞍華導演、周潤發、斯琴高娃主演的《姨媽的後現代生活》製作電影配樂，這次也將在新片一起再度合作，令人期待！



新片【明月幾時有】邀集了周迅、彭于晏、霍建華領銜主演，更號召其他一票影帝影后級的演員一同響應，包括台灣觀眾較熟悉的梁家輝、呂良偉、馮淬帆、李燦森、葉德嫻、鮑起靜、春夏、苑瓊丹、永賴正敏、張兆輝、歐錦棠等人，星光熠熠，被戲稱光這票演員已經能撐起一輪紅毯！【明月幾時有】預計7月7日在全台上映，双喜電影發行。



本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』