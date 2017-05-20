王心凌媽寶助陣備戰杭州 陳孫華團隊秘製殺人利器 傷痕累累繼續唱Wow!NEWS新聞網 (2017-05-20 00:01)
王心凌即將於5月20號在杭州舉辦『Cyndi Wants！world tours 2017王心凌世界巡迴演唱會』中國首站，大隊人馬提早四天飛抵杭州做準備，要以最精彩的表演獻給歌迷。她此行更帶上媽媽同行，笑說自己是媽寶歌手，有媽媽在旁安心不少。王媽媽當初在小巨蛋和心凌合唱鳳飛飛名曲『心肝寶貝』一鳴驚人，被譽為最會唱的星媽，這次是否也會再登舞台備受矚目，王媽媽謙稱，有過一次經驗就好，自己會在台下當最稱職的觀眾為女兒鼓掌。話雖如此王媽媽仍趁彩排空檔為心凌按摩肩頸手腳，愛女心切。
王心凌飛抵杭州之後就開始密集彩排，甚至提早一天著裝總彩，務求盡善盡美，由於服裝也委託素有亞洲造型王之稱的陳孫華團隊加製全新華服，換裝流程都和小巨蛋時不一樣，因此心凌更謹慎地提前全副武裝彩排，當正式演出。陳孫華除了打造新衣之外，更為心凌的戰袍縫上百顆折射雷射膠片和水鑽，讓她可以在舞台上更加光芒萬丈，第一段開場舞曲果然氣勢萬千，但沒想到第一段彩排結束心凌卻被發現雙手傷痕累累被劃破割傷，導演趕忙喊停。原來，她的許多舞蹈動作都有性感的撫摸自己身體的肢體動作，揮舞之間竟被自己身上閃耀的膠片水鑽割破，一段歌舞下來，兩隻手佈滿割傷的血絲，襯著王心凌白皙的皮膚更加醒目。
王心凌說自己在專心表演的時候並沒有發覺，只覺得手上刺刺的，下來換裝才發現原來早被割傷，她笑說：『小孫哥他們怎麼讓我穿了一套殺人利器在身上？』好在提前著裝總彩發現問題還來得及修改，心凌說自己被割傷是小事，但讓歌迷看到傷痕累累的手臂太不美觀，演出當天可能會加戴手套遮掉傷痕。
王心凌的巡迴演唱會在5月20號杭州展開，陸續將前往不同城市，由於五二O同時也有『我愛凌』的諧音，許多歌迷已經備妥LED燈牌和標語牌，心凌也預告除了神秘驚喜嘉賓之外，更會為這個特別的日子添加橋段，希望到場的歌迷都能盡興。
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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
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