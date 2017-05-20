



二十歲的海裕芬因為娛樂新聞為人熟悉，後來在節目製作及主持工作上受到矚目。三十歲的海裕芬跨界演戲，也獲得金鐘獎入圍肯定。四十歲的海裕芬再戰文壇，展現她另一面的創作才華，也成為新生代的三棲全方位藝人。



「咕咾小姐：破處難嗎？」是海裕芬的第一本親筆創作小說，描述十個不同職業、不同年齡、不同背景的女子，她們學經歷豐富，待遇收入傲人，彼此生活沒有任何連結，但最大的共通點就是至今仍未破處。不是因為宗教信教，更無關生理障礙，從個性、感官、童年、家庭、同儕等關鍵點下筆。為什麼取名為「咕咾小姐」，第一個故事中的主角馬米妍說：「年過35的女人，若沒結婚沒對象，本就寂寞孤單，又青春不在，我們也想大啖小鮮肉，無奈上了年紀牙口不好咬不動，更何況我們不願承認自己悲慘可憐。」，而35歲以上的女生就像咕咾肉一般，體嚐過人生的酸甜苦辣，不願屈就人生，仍舊自信有魅力。



今天剛滿40歲的海裕芬，美貌和事業都滿分，唯獨身邊少了一位真命天子，她個人表示：該拜的廟，積的陰德一樣沒少過，就是沒有男人敢追，真不知道發生了什麼事。閨密好友隋棠在得知今天是海裕芬的新書記者會，特別抽空到場站台，並準備了「開運三寶」-好運棉、紅線及手銬送給海裕芬。隋棠表示：好運棉的意思是要祝她新書「咕咾小姐：破處難嗎？」大賣，而紅線是要幫她牽到好男人，至於手銬的目的就是讓她找到好男人之後，緊緊的銬住對方，不要再放手了，趕快脫離咕咾小姐的行列。而海裕芬在收到這份大禮後開心的表示：從現在開始會把「開運三寶」供奉在家裡照三餐拜，如果靈驗，一定會包個大紅包給隋棠，感謝她的大恩大德。



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