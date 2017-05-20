



蔡黃汝在「我的愛情不平凡」被楊一展吸引，劇中像個情竇初開的少女會不斷幻想跟楊一展有更多親密接觸，劇情安排兩人去菜市場買海鮮回家煮火鍋，這是蔡黃汝第一次到他家，主動撲倒還有用手鞭打楊一展，拍攝當天，蔡黃汝重感冒大失聲，工作人員搶救聲音大作戰，讓她能夠發出一點聲音，有一段蔡黃汝把楊一展壓制在床上，深情對他講一段挑逗英文，只是音頻太低，實在太違和，她敘述當下狀況：「我根本就像個男人在講話，還要一邊用手勾展哥，整個畫面太衝突了，低八度的聲音也讓大家狂笑。」此外，這場戲蔡黃汝拋開害羞，卯足全力勾引楊一展，她笑說：「展哥就是有人敢跟他玩，他玩的會比你更瘋，原本我想當餓虎撲他，反到是他來撲我。」，楊一展也表示這場他演的很開，所有人對於他尺度大開表演笑到不行，因為很少人看他這麼奔放。

在「我的愛情不平凡」蔡黃汝主動出擊，她表示雖然被動，但若是在交往狀態，也是會主動撲倒對方，而且她還形容自己很像黏黏蟲、無尾熊一樣，蔡黃汝說：「雖然我是這樣的性格，但也希望對方頂的住，當那棵可以讓我揹、讓我靠、讓我纏著的大樹。」她還說自己最主動的是就是熊抱跟飛撲，蔡黃汝也覺得最能夠增加魅力的方法就是微笑，發出自信的光采；楊一展不怕像劇中的蔡黃汝一樣主動的女生，他覺得現在講求兩性平等，女生這樣也是象徵獨立自主，問到男生該做甚麼可提高被撲倒機會，他大笑然後思考一下直說「真是考倒我了」，楊一展開玩笑回答可能多吃點生蠔、多健身、多看點書充實內涵就有機會了。

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