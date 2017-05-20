



捷運盃捷客街舞大賽今年邁入第13年，呼應8月即將舉辦的臺北世大運，邀請TITAN 泰坦擔任推廣大使，由金曲最佳演唱組合張三李四創作全新歌曲《17跳舞》作為2017捷運盃街舞活動形象歌曲，擔任編舞的TITAN 泰坦表示：「這支舞蹈希望全民都能跳，但又要跳的有個性，所以動作上安排簡單卻又不失帥氣。」



TITAN 泰坦成員比利與正義原本就是專業舞者，比利更曾擔任過捷運盃街舞評審，四人受邀為活動編舞，四人笑說比排自己的舞更緊張，怕太難大家不會跳，太簡單又像健康操，好在成果主辦單位很滿意，直誇TITAN 泰坦帥氣又有才氣。舞齡最久的比利也給參賽者建議：暖身很重要！原來在擔任林俊傑世界巡迴演唱會舞者時，因爲懶於熱身，導致他受傷痛了快一個禮拜，演出前還要吃很強的止痛藥，好在演唱會製作方有在現場安排推拿師父，幫助他緩解疼痛。正義也提醒要注意安全，他曾經摔車後隔天還有演出，只好包著傷口上場，表演完後休息了兩個禮拜才恢復工作。



坦言在團體中舞技最差的奧斯丁，一開始跟不上壓力很大，好在在其他團員的協助與教導下，漸入佳境，他強調群舞強調團隊精神，在練舞過程中TITAN 泰坦四人的感情也越來越好。目前已結束宣傳期，TITAN 泰坦笑稱又回到打卡生活，每天有固定的自我訓練的課程安排，包括音樂創作與舞蹈練習，他們相信機會永遠是給準備好的人。漢之也說，出道前在銀行工作，一早就出門上班再利用下班時間練舞，有時體力撐不住，精神狀況不太好，甚至打瞌睡，夢想與意念一直支撐著他，他也鼓勵所有追夢的朋友努力付出、堅持到底。



為了追求夢想，四人都吃過苦頭卻努力堅持，表演藝術科班的漢之回憶之前換過4家經紀公司，眾多的訓練課程加上飲食不正常讓他壓力大到胃潰瘍，胃食道逆流，直到去當兵，他當作休息，才慢慢把身體調養過來。正義則是當時邊打工邊接跳舞工作，為了表演常請假，最後老闆直接直接要他走人，好在後來舞蹈工作較固定生活才穩定下來。獨子的比利則是因為之前疼他的奶奶長期臥病在床，加上工作讓他身心俱疲，開始接受禪行與打坐，學會面對。他也陪奶奶走完最後一程，沒有遺憾。之前因為宣傳期很操瘦了一圈，目前積極健身把身材練回來。



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